Arraial do Cabo proíbe acesso às praias e entrada de turistas

A Prefeitura de Arraial do Cabo proibiu o acesso às praias do Município, passeios de barcos, barcos-taxi, bugres, jardineiras, quadricíclos, mergulhos e acesso de turistas. Anunciou também a instalação de mais duas barreiras nos distritos, uma em Monte Alto e outra em Pernambuca. Essas são algumas das medidas do Decreto 3.281, publicado na edição desta quarta-feira (24), do Diário Oficial do Município, cujo objetivo é conter o avanço da covid-19. As medidas têm validade a partir da próxima sexta-feira (26), até domingo, 4 de abril.

O Decreto cancela as emissões de QR Codes por hospedagem, turismo náutico, restaurantes, aluguel de casas e outros serviços. O documento suspende as aulas presenciais em escolas públicas e privadas. O transporte público poderá circular com 50% da capacidade de passageiros. Ainda segundo o Decreto, estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados entre 22h e 5h.

No período de 10 dias, somente moradores que comprovem residência e trabalhadores vão ter acesso a cidade. Turistas e visitantes que já tenham emitido o QR Code para o período deverão fazer o reagendamento.