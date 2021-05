Arraial do Cabo terá aplicação da vacina AstraZeneca nesta segunda e vai até quarta para quem tem comorbidades

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo divulgou o calendário de vacinação contra a covid-19, a partir de segunda-feira (31) até quarta-feira (2). Serão aplicadas 1ª e 2ª dose da AstraZeneca.

Calendário de Vacinação Covid-19 Arraial do Cabo 1ª Dose AstraZeneca

Segunda-feira (31)

14h às 16h

Profissionais de saúde que atuam em assistência e vigilância a saúde, profissionais que atuam na medida de distanciamento social e funcionários em unidade portuária.

Devem apresentar documentos de identificação e declaração de vínculo empregatício do Município de Arraial do Cabo.

Locais de Vacinação

Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos

Escola Municipal João Torres, Prainha

ESFs

1ª Dose AstraZeneca

Terça-feira (1)

9h às 12h

42 a 44 anos

Portadores de comorbidades lista (PNI), deficiência permanente cadastrado no DPC, doença renais crônicas em diálise, obesidade com índice de ICM igual ou maior que 40.

Síndrome de Down, Síndrome do x Frágil, Síndrome de Prader-willi, Síndrome de Angelman, Síndrome Autismo, doença incapacitante temporária ou permanente acima de 18 anos.

Apresentar documentos de identificação, laudo médico e exames atualizados.

Locais de Vacinação

Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos

Escola Municipal João Torres, Prainha

ESFs 2º distrito por agendamento

1ª Dose AstraZeneca

Quarta-feira (2)

9h às 12h

40 a 41 anos

Portadores de comorbidades lista (PNI), deficiência permanente cadastrado no DPC, doenças renais crônicas em diálise, obesidade com índice igual ou maior que 40, Síndrome de Down, Síndrome do x Frágil, Síndrome de Angelman, Síndrome de Autismo, doença incapacitante temporária ou permanente acima de 18 anos

Apresentar documentos de identificação, laudo médico, exames atualizados

Locais de Vacinação

Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos

Escola Municipal João Torres, Prainha

ESFs 2º distrito por agendamento

2ª Dose AstraZeneca

Quarta-feira (2)

14h às 16h

Vacinados com a 1ª dose nos dias 3 e 4 de março

Idosos e profissionais da saúde

Locais de Vacinação