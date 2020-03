Bairro Manoel Corrêa, em Búzios, recebe operação de combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde, por meio da coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza durante a semana no bairro Manoel Corrêa, uma operação de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão por doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Os serviços contemplaram a dedetização, tratamento larvário e eliminação de vetores. Os agentes vistoriam ainda áreas com possíveis focos do vetor.

Apesar da atuação constante do município, toda a população deve ficar atenta e aplicar as ações de prevenção para coibir a proliferação do mosquito nas residências.

“Temos um agente para cada mil moradores e a conscientização da população é fundamental. Podem participar limpando suas calhas, tirando os pratinhos com plantas que acumulam água, eliminando as poças que se formam e evitando jogar lixo em terrenos, já que o mosquito aproveita para colocar seus ovos e assim se multiplicar”, disse coordenadora da Vigilância em Saúde Andreia Nogueira.

As ações da Vigilância em Saúde Ambiental acontecem durante todo o ano. Os agentes do setor percorrem constantemente os bairros da cidade atuando no controle e focos do mosquito e os criadouros predominantes. A coordenadoria possui um canal de comunicação direto com a população para solicitações e denúncias por meio do número (22) 2644-7916.