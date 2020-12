Bandeira amarela deixa município de São Pedro da Aldeia em estado de atenção para COVID-19

O município de São Pedro da Aldeia, de acordo com a última avaliação do mapa de risco, atualizado pelo Governo do Estado, entrou em bandeira amarela para COVID-19, sendo a coloração de risco baixo. Apesar da avaliação estadual para a cidade aldeense, e toda a Baixada Litorânea, a cidade vem apresentando alta nos casos positivos para infecção por coronavírus e subida em quadros graves.



Até essa terça-feira (01), São Pedro da Aldeia registra 1997 casos confirmados, 76 óbitos e 1223 curados da COVID-19.

Para a secretária municipal de Saúde, Francislene Casemiro, apesar da coloração referente ao risco ser baixo, o aumento de casos alerta para a necessidade de se redobrar a precaução e reforçar as medidas de prevenção ao coronavírus.

“Precisamos contar com a colaboração de cada morador, seja ele do grupo de risco ou não, jovens ou idosos. Com a chegada do verão e a alta temporada, é preciso acender o alerta de que a pandemia não acabou e a Covid-19 é uma doença muito grave. A segunda onda é uma realidade no nosso país, precisamos da colaboração de todos”, alertou.

COLORAÇÃO

A avaliação de coloração é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde quinzenalmente, dividindo o Estado em regiões de saúde. De acordo com a Nota Técnica nº 13/2020, da Subsecretaria Extraordinária de COVID-19, a coloração é dividida em risco muito baixo (verde), baixo (amarelo), moderado (laranja), alto (vermelho) e roxo (muito alto). Cada nível de risco representa um conjunto de recomendações de isolamento social.

O Estado, de modo geral, ainda permanece classificado em baixo risco da doença, simbolizado pela bandeira amarela, que também é a classificação das regiões Baixada Litorânea, Centro-Sul, Noroeste, Norte e Serrana.

PREVENÇÃO

Seguindo as medidas de prevenção das autoridades de Saúde e os decretos em vigência no âmbito municipal, a gestão reforça os cuidados preventivos e de higienização. Para minimizar os riscos a população deve evitar aglomerações desnecessárias, preservar e manter o distanciamento social seguro, lavar as mãos sempre que possível, utilizar álcool em gel e usar máscara facial sempre que for necessário sair de casa.