Blocos de concreto são instalados em rua de Cabo Frio para impedir contramão

A Prefeitura instalou blocos de concreto na entrada da Rua Zé Pretinho, no encontro com a Avenida Henrique Terra, para impedir que os motoristas que descem a Ponte Márcio Corrêa entrem na contramão. A medida foi adotada já que a manobra irregular era comum, mesmo diante da sinalização.

“Mesmo com placas de proibição muitos motoristas insistiam em realizar a contramão, o que acabava trazendo insegurança aos pedestres e motoristas. Essa intervenção vai ajudar a organizar o trânsito e inviabilizar a ação dos motoristas” explica o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback.

De acordo com a Prefeitura, as barreiras são do tipo New Jersey, que são mais eficientes do que as barreiras metálicas na prevenção de acidentes. Ainda segundo o município, o material é de alta resistência a choques e ocupa pouco espaço.