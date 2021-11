Búzios é uma das cidades que tem maior geração de emprego do estado

Segundo dados da Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação (COGED), Búzios foi uma das cidades do Estado que mais gerou empregos formais no mês de setembro. Uma alta de mais de 20%.

O prefeito Alexandre Martins comemorou este índice e disse que as ações do governo no combate à pandemia contribuíram para a geração de empregos no município.

“Investimos muito no controle e combate da pandemia. Se em setembro alcançamos este índice de 20% de geração de empregos, até dezembro vamos alcançar muito mais. Nossa cidade é um dos principais destinos turísticos do mundo e estamos retomando a economia, com isso gerando mais empregos”, disse o gestor.

A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, também comentou sobre o assunto:

“Passamos momentos difíceis e agora literalmente voltamos a respirar. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda não fechou os equipamentos como Cras e Creas desde o início da pandemia, e era lá que as famílias desempregadas e precisando do auxílio emergencial do governo federal chegavam para fazer seus cadastros únicos ou em busca de orientações. Estamos trabalhando o Balcão de empregos justamente para reinserir as famílias em vulnerabilidade social no mercado de trabalho e a classe empresarial tem entendido esse esforço e trabalhado em parceria para que o morador seja empregado”.

De acordo com o coordenador do Trabalho e Renda, André Gouvêa, em setembro 285 pessoas cadastradas no Balcão de Emprego do município foram contratadas pela iniciativa privada, e nos últimos 10 meses 1800 pessoas tiveram suas carteiras assinadas.

“Estou muito satisfeito com os números deste primeiro ano. Sabemos da responsabilidade, e que temos muito a crescer e melhorar. Por isso agradeço a todos os empresários que abraçaram a ideia e nos deram a confiança necessária para trabalhar. Aproveito e convido aos empresários que ainda não fizeram parceria com o balcão de empregos: vamos juntos crescer e fazer nossa cidade fomentar a mão de obra local, para crescermos como uma só Búzios”.