Cabo Frio: Antônio Damique Teixeira assume a presidência do Ibascaf

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF) e o Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais (PASMED), informam que na manhã desta quarta-feira (2), aconteceu a posse da Diretoria Administrativa do Instituto e do Programa.

Antônio Damique Teixeira assume a presidência, após ocupar a Diretoria Financeira do Instituto. Na Diretoria Financeira, assumiu Daniel Soares da Fonseca ,no Controle Interno, assume Sebastião Gomes e Dr Antonio Feliciano Neto, continua como Diretor Médico. Todos são servidores técnicos e efetivos do Ibascaf. Já na Diretoria de Benefícios, assume a advogada Erica Hoffmann.

“Recebemos do Prefeito essa nova incumbência e iremos nos dedicar para cuidar e atender as demandas necessárias em favor dos nossos servidores, aposentados e pensionistas. É com este propósito que esta nova equipe técnica deste instituto, assume esse desafio, e repito, “que nosso intuito é cuidar dos nossos aposentados e pensionistas”, disse Antônio Damique Teixeira.

Lembramos ainda que o atendimento no IBASCAF/ PASMED segue suspenso devido Decreto Municipal 6.218/2020 como precaução ao Covid-19 (Coronavírus) e é válida até 20 de abril. Dúvidas podem ser tiradas através do Whatsapp (22) 2645-5616 e pelo e-mail atendimento.interno@ibascaf.rj.gov.br