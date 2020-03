Cabo Frio: Corpo de Bombeiros e Defesa Civil pedem que população se retire da Praia do Forte

No começo desta tarde de segunda-feira, dia 16, o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, estão na Praia do Forte, em Cabo Frio, pedindo a população que saia da praia para evitar a proliferação do Coronavírus.

Um carro dos Bombeiros com som circulando nas areias da praia pede: “para sua segurança, dos vizinhos, amigos e familiares, voltem para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte”.

Vídeo completo no nosso facebook: https://www.facebook.com/1474453169439702/posts/2552100221674986/?vh=e&d=n