Cabo Frio imuniza 2.620 idosos acima de 80 anos em dois dias de vacinação

Em dois dias de vacinação para idosos acima de 80 anos, Cabo Frio imunizou 2.620 pessoas nesta semana. O público-alvo da faixa etária é de 4.620. A vacinação para este grupo continua no próximo sábado (13), das 10h às 15h. Os locais serão definidos e informados nos próximos dias.

A partir de agora, a Prefeitura de Cabo Frio dará continuidade à vacinação de primeira dose para os profissionais de saúde da rede pública e privada que já fizeram o cadastramento por e-mail e aos idosos acamados e não acamados acima de 80 anos.

Para os profissionais de saúde da rede pública e privada que já fizeram o cadastramento por e-mail, o agendamento pela equipe da Secretaria de Saúde será feito a partir desta segunda-feira (8). Os profissionais devem aguardar o contato de confirmação para vacinação na terça (9), na quarta (10) e na quinta (11) no ESF Praia do Siqueira e no ESF da Vila Nova, das 10h às 15h.

Os acamados acima de 80 anos receberão as equipes volantes da Secretaria de Saúde na terça (9), quarta (10) e quinta (11), das 10h às 15h.

Aplicação da segunda dose em março

No dia 16 de março, idosos acima de 90 anos receberão a segunda dose nos polos de vacinação: Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; Ciep Hermes Barcelos, no Jardim Esperança; Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Centro Educacional Municipal Professora Marly Capp, ambos em Tamoios.

No dia 17, a segunda dose será no PAM de São Cristóvão para o corpo médico e profissionais da saúde do 18º Grupamento de Bombeiros Militares e do 25º Batalhão de Polícia Militar.

No dia 23, profissionais da Atenção Básica do primeiro distrito que não conseguiram fazer a segunda dose poderão fazê-la no polo Cemod, na Avenida Teixeira e Souza, das 10h às 14h.

O calendário pode sofrer alteração por conta de logística. Eventuais mudanças serão informadas imediatamente.