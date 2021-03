Cabo Frio inicia vacinação de idosos contra COVID-19 acima de 80 anos nesta quarta

A primeira dose para os idosos de 85 a 89 anos estará disponível nesta quarta-feira (03), e para a faixa etária de 80 a 89 anos a imunização será nesta sexta-feira (05). O horário é das 10h às 15h para ambos os grupos, e é necessário levar CPF ou Cartão Nacional do SUS, documento oficial com foto e comprovante de residência.

No primeiro distrito teremos vacinação em modo drive-thru no Centro de Reabilitação Municipal no Portinho. Para quem não tem carro, o polo de vacinação será na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara. No Jardim Esperança, o Ciep Hermes Barcelos funcionará somente como polo. Já no segundo distrito, a vacinação será no PAM de Santo Antônio, tanto em drive-thru quanto polo.

Fique ligado no calendário de vacinação em Cabo Frio:

02/03: Segunda dose para os Quilombos Maria Romana, Espírito Santo e Preto Forro em Tamoios, com início às 10h. Para profissionais de saúde, a aplicação será no polo Ceman, das 10h às 14h. Às 10h, equipes volantes da Secretaria de Saúde estarão nos abrigos Vovó Iza e Resort Etap para imunizar os idosos e funcionários.



04/03: Segunda dose para os profissionais de saúde que não conseguiram realizá-la em seus locais de origem ou nos polos, das 10h às 15h, no ESF Praia do Siqueira e ESF Botafogo.

05/03: Idosos acamados acima de 90 anos receberão as equipes volantes da Secretaria de Saúde para a segunda dose a partir das 10h.

16/03: Segunda dose para idosos acima de 90 anos, das 10h às 15h, nos mesmos locais da primeira dose.

17/03: Segunda dose para o corpo médico e profissionais da saúde do 18º Grupamento de Bombeiros Militares e do 25º Batalhão de Polícia Militar no PAM de São Cristóvão, das 10h às 15h.

23/03: Segunda dose para idosos acamados cobertos pela Estratégia em Saúde da Família (ESF) do Guarani a partir das 10h. Profissionais da Atenção Básica do primeiro distrito que não conseguiram receber a segunda dose poderão fazê-la no polo Cemod, na Avenida Teixeira e Souza, das 10h às 14h.