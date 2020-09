Cabo Frio recebe doação de computadores usados do TCE/RJ

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu na última semana uma doação de 24 computadores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). O material será patrimoniado e passará por limpeza seguida de manutenção preventiva.

As máquina estão avaliadas em R$ 22.273,90, conforme divulgado pelo órgão estadual em laudo técnico que consta no termo de doação. Os equipamentos serão instalados, em um primeiro momento, nos postos de saúde, a Guarda Civil Municipal e a Subprefeitura em Tamoios.

O termo de doação foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de agosto.