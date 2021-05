Cabo Frio recebe feira com livros a partir de R$2

Com objetivo de estimular e promover o interesse pela leitura, os fãs da literatura ganharam uma feira de livros a preços populares. Localizada na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio, ela conta com apoio da Prefeitura em parceria com a Emergir Livros. A feira acontece até o dia 5 de junho, de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 8h às 16h.

No local, uma grande tenda foi montada com diversas opções a preços populares. Estão à venda exemplares de livros com preços a partir de R$ 2, com opções entre os gêneros infantil, infanto-juvenil, literatura brasileira, romance, ficção, biografia, saúde, culinária, jurídico e muitos outros. As formas de pagamento aceitas são dinheiro e cartões de crédito e débito.

A Emergir está no mercado nacional de feiras de livros há mais de 18 anos, e recentemente, atingiu a marca de mais de 1.700 eventos literários realizados. A empresa também foi a maior expositora da última bienal do livro, no Rio de Janeiro, utilizando mais de 600 metros quadrados do espaço físico do evento.