Cabo Frio recebe nova remessa da vacinas contra a gripe

A partir desta terça-feira (4), Cabo Frio volta a ampliar o número de postos de vacinação para aplicação da vacina contra a gripe (influenza). O motivo é o envio de novas doses do imunizante pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu uma doação e distribuiu para os municípios.

Iniciada em abril, a Campanha de imunização foi dividida em três fases para atender os grupos prioritários. De julho a agosto, a campanha foi aberta para a população em geral. Até o momento, Cabo Frio seguiu vacinando com as doses remanescentes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, com a nova remessa, os imunizantes ficam disponíveis em 27 unidades de saúde. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto e o cartão do SUS ou CPF.

“Durante todo o ano estamos reforçando a importância da vacinação. A campanha já havia sido finalizada, mas permanecemos até o fim do ano passado, reforçando a vacinação. A Secretaria de Saúde, o setor de imunização e toda equipe têm trabalhado arduamente para garantir o atendimento para os cabo-frienses. Com esse novo lote e ampliação dos postos de vacinação, reitero o pedido para que os cidadãos se vacinem contra o vírus da gripe, como também contra a Covid-19, e mantenham as vacinas de rotina em dia”, afirmou a secretária de Saúde, Erika Borges.

Onde vacinar:

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

Hospital Dia – Rua Expedicionários da Pátria, s/nº, São Cristóvão

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352 – Palmeiras

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

ESF GAMBOA – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

PAM de Santo Antônio. Avenida Beira Mar, s/n

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº