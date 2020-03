Cabo Frio: Vacinação contra influenza está disponível também no modelo drive thru

A Prefeitura de Cabo Frio vai disponibilizar, a partir de quinta-feira (26) um ponto de vacinação contra a influenza para idosos acima de 60 anos no modelo drive thru. A ação será no posto do Detran, no Centro, entre 9h e 16h. Este é o segundo lote enviado pelo governo do Estado, totalizando 13 mil doses. A campanha para esse público alvo segue até o dia 15 de abril.

O modelo foi adotado por ser uma forma rápida e que evita aglomeração, já que os idosos não precisam descer do carro. Os agentes de saúde que vão participar da campanha estarão devidamente protegidos pelos equipamentos de proteção, como luvas e máscara. Será aplicada a vacina em um idoso por veículo.

“Com esse modelo de vacinação vamos alcançar um maior número de moradores e evitar que nossos idosos fiquem expostos em filas nos postos de saúde. É importante que todos entendam que essa é uma campanha anual de longa duração, portanto não é necessário correria ou pânico, todos serão vacinados”, comentou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

Pacientes acamados e que não possuem cadastro no sistema municipal de saúde poderão agendar visita de um agente de saúde e receber a dose em sua própria residência, sem necessidade de deslocamento. Basta entrar em contato pelo telefone (22) 2646-2506, de segunda a sexta-feira de 9h às 17h.

O posto do Detran fica na Rua Jorge Lóssio s/nº , Centro.