Câmara de Arraial do Cabo aprova reajuste salarial da Educação

Os vereadores da Câmara Municipal de Arraial do Cabo aprovaram no fim da tarde de ontem (03), o projeto que autoriza o reajuste salarial dos profissionais da Educação. A proposta de aumento em 12,84% é uma recomendação nacional do Ministério da Educação (MEC). Na ocasião estavam presentes os representantes do Sindicato dos Profissionais da Educação da Região dos Lagos (SEPE Lagos), que fizeram uso da tribuna para esclarecer alguns fatos.

De acordo com Martha Pessoa, Diretora de Formação Sindical e Assuntos Educacionais do Sepe, apesar do reajuste, a realidade do município cabista ainda deixa a desejar com a categoria, visto que, não cumpre a Lei do piso salarial ficando assim, o valor pago abaixo da média nacional. Além de não respeitar, a reserva de 1/3 da jornada de trabalho dos professores, para atividades extraclasse como preparação de aulas, organização de atividades, leitura, correção de provas, orientação de trabalhos, entre outras ações importantes para a melhora do aprendizado dos alunos.

A professora aposentada Maria Davina Teixeira, também se manifestou e solicitou apoio contínuo aos vereadores para dar seguinte aos demais processos que permanecem sem resolução pelo poder executivo, como os retroativos de 2018 que até hoje não foram pagos à categoria.

“Da nossa parte o que for possível será feito. Desde que chegou a nós a questão dos profissionais da Educação, nos dispusemos a solucionar. Buscamos exaustivamente respostas do Poder Executivo. Agora aguardamos a sanção do prefeito para que os professores tenham seus direitos garantidos”, ressaltou Thiago Felix, presidente da Câmara.