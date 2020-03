A Câmara Municipal de Arraial do Cabo informa a população, que conforme orientação de demais instituições no Brasil e no mundo, devido à pandemia do COVID-19, os trabalhos do Legislativo serão suspensos a partir desta segunda-feira (16) e pelos próximos 15 dias, a fim de minimizar o risco de contágio.

Somente os serviços administrativos estarão em funcionamento, porém, sem atendimento ao público. Assim como as sessões e os gabinetes dos vereadores se manterão encerrados até segunda ordem.