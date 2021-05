Câmara de Cabo Frio aprova pacotes de medidas para enfrentamento à COVID-19

A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou em sessão extraordinária nesta terça-feira (4) um pacote de leis voltadas ao setor da saúde e especialmente de medidas de enfrentamento à Covid-19.

São quase 15 matérias votadas em regime de urgência, que serão encaminhadas ao Executivo para sanção. Todos os vereadores apresentaram propostas.

Integram o pacote os documentos 0084/2021, de autoria do vereador Alexandre da Colônia sobre a política de sanitização de ambientes para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas como Covid-19 e o 023/2021, do vereador Josias da Swell, que institui o programa de suporte psiquiátrico e psicológico aos servidores públicos que atuam no combate à covid 19.



Foram aprovados também os projetos 093/2021, do parlamentar Leo Mendes e que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população cabo-friense em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais; o 052/2021, de autoria do vereador Vanderson Bento, que torna obrigatória a testagem periódica de professores e profissionais de escolas públicas e privadas para detecção da covid-19, e a criação do memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus, projeto de lei de autoria do parlamentar Thiago Vasconcelos, dentre outros.

“Todos os vereadores apresentaram propostas e nos unimos para acelerar esta tramitação no sentido de mostrar um pacto pela melhoria da cidade de Cabo Frio. O foco é na saúde com o objetivo de propor soluções ao Executivo e auxiliar sempre a população para que possamos sair deste momento tão crítico que estamos vivendo”, explicou o presidente da Casa, Miguel Alencar.