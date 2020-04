Campanha de arrecadação de alimentos em São Pedro da Aldeia conta com parcerias de três supermercados

O Supermarket e o mais novo supermercado da cidade a aderir à campanha de arrecadação de alimentos realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Municipal. Agora são três estabelecimentos: Supermarket, Atacadão e Costazul. Todos estão com espaços disponibilizados para os clientes depositarem alimentos não-perecíveis e materiais de limpeza e de higiene pessoal, para serem entregues às famílias do município economicamente afetadas pela crise causada pelo coronavírus. As doações podem ser feitas também na sede da Secretaria, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, 19, no Centro da cidade, ao lado da Prefeitura.

De acordo com o gerente, Supermarket, José Sarley Cardosos de Mattos, o espaço está à disposição de todos que desejam ajudar. “É muito importante essa parceria com o Poder Público, pois conseguimos um alcance maior da iniciativa. Assim, temos certeza de estar colaborando com as famílias necessitadas”, falou.

Durante o período da manhã desta quarta-feira (15/04), a tenda da Defesa Civil foi montada em frente ao supermercado e as equipes da Defesa Civil e da SASDH fizeram a divulgação da campanha no local. Nas dependências do estabelecimento, um carrinho de compras, devidamente identificado, está à disposição para que os clientes depositem suas doações durante a semana.