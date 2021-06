Campanha de vacinação contra a gripe em São Pedro da Aldeia ganha mais quatro postos de aplicação de doses

A partir desta segunda-feira (28), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe ganha mais quatro postos de aplicação de doses em São Pedro da Aldeia. O objetivo é ampliar a oferta à população. Atualmente, o município realiza a terceira etapa da imunização, que segue até o dia 9 de julho nas unidades de saúde do município (veja listagem abaixo).

Além da ampliação do número de postos, a Secretaria de Saúde está disponibilizando as doses aos públicos-alvo da primeira e da segunda fases para aqueles que ainda não procuraram atendimento.

A vacina combate o vírus da Influenza, que provoca infecção viral aguda, afetando o sistema respiratório. A imunização é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e suas complicações.

A recomendação é que aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias podem receber a da gripe, dando preferência sempre pela imunização contra a Covid-19.

Quem pode receber a vacinação:

3ª Etapa da imunização

– Pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

2ª Etapa da imunização

– Idosos de 60 anos ou mais e professores.

1ª Etapa da imunização

– Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto), indígenas e trabalhadores da saúde.

Postos de aplicação:

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 – Praia Linda (quintas e sextas-feiras, de 13h30 às 15h);

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf. Parque Arruda: Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda;

UBS Retiro: Estrada do Retiro, s/nº – Retiro;

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo;

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n – Mossoró;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

UBS Cruz: Estrada da Cruz, s/nº – Cruz;

Esf. São Mateus – Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim;

Esf. Campo Redondo I: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo;

Esf. Flexeira: Rua da Adutora, s/nº – Flexeira.

Na Esf Praia Linda, a imunização ocorre nas quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 15h. Nos demais postos, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia.

Os militares e seus dependentes residentes no município podem procurar a Policlínica Naval, nas terças-feiras, de 9h as 11h30 e das 13h às 16h, e nas quintas-feiras, das 9h às 12h30.