Campanha Nacional de Intensificação contra o Sarampo em Casimiro de Abreu

Começa na próxima segunda, dia 05, a Campanha Nacional de Intensificação contra o Sarampo que vai até o dia 30 de outubro, em Casimiro de Abreu. É importante que as pessoas procurem a Unidade de Saúde mais próxima para receberem a vacina, pois a cobertura vacinal contra o Sarampo em todo o Brasil está muito baixa.

O que é o Sarampo? É uma doença infecciosa aguda, que pode ser transmitida por meio de gotículas de saliva presentes na tosse, espirro ou durante uma conversa. O Sarampo pode deixar sequelas como diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. A doença em estágio avançado pode até levar à morte de crianças e adultos.

Quem deve tomar a vacina? Adultos entre 20 e 49 anos de idade, independente da situação vacinal apresentada, isto é, mesmo que esses adultos tenham esquema completo de vacinação contra o Sarampo, devidamente comprovado no cartão de vacinação, deverão receber outra dose da vacina.

Leve a caderneta de vacinação, cartão do SUS ou documento de identificação com foto. Não esqueça a máscara. As unidades de saúde estão abertas de segunda a sexta, das 8h às 17 horas. Confira as Unidades de Saúde participantes:

Casimiro de Abreu:

CREM Manoel Marques de Monteiro (Centro)

ESF Antônio Anésio Marchon (Bairro Industrial)

ESF Nestor Porciano de Freitas (Santa Terezinha)

UBS Odino Miranda (BNH)

ESF Lecir Pacheco Peixoto (Professor Souza)

ESF Autoepson Diniz Carvalho (Rio Dourado)

Barra de São João:

UBS Jomar Tardelli (Peixe Dourado)

UBS Palmital (Palmital)

UBS Oswaldo Ramos