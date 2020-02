Casal de estrangeiros é preso após praticar uma série de furtos em hotéis e comércios de Búzios

Um casal de chilenos é suspeito de ter realizado uma série de furtos em hotéis e comércios de Búzios, nesta quinta-feira, dia 13.

Os estrangeiros foram pegos tentando furtar o Club da Sfiha, em Manguinhos.

A Polícia Militar informou que iniciou buscas pelas câmeras de monitoramento da cidade e de empresas locais para identificar os autores e o carro utilizado em diversos furtos na cidade. Ficou constatado que o veículo usado nos crimes era alugado.

Com o veículo identificado e com a informação de que o casal iria devolvê-lo na data do dia 13, a Guarda Municipal localizou o veículo estacionado em uma rua atrás do colégio Nicomedes em Manguinhos, após denúncia de mais uma tentativa de furto no Club da Sfiha, em Manguinhos, praticado por um dos suspeitos.

No momento que a chilena compareceu à agência de veículos para renovar o contrato do aluguel, a PM chegou e prendeu a mulher junto com a filha dela. Foi feito contato com o marido da mesma, que através de fotos do celular da suspeita, foi possível constatar que se tratava do autor dos furtos na cidade conforme as imagens das câmeras de segurança.

Ao todo, os policiais apreenderam três telefones celulares, duas máscaras de mergulho, dois pares de pé de pato, um óculos Ray Ban, uma carteira com os documentos da família, três cartões de crédito, 1389 reais, 106 dólares, 51.290 pesos, um relógio citizen e um cordão de ouro.

Os suspeitos foram reconhecidos por algumas das vítimas. Eles também foram arrolados ao inquérito que seguirá para o Ministério Público. O casal responderá em liberdade.