Com o objetivo de prevenir, acolher e preservar as mulheres vítimas de violência no município, a Prefeitura de Casimiro de Abreu busca a implantação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Na tarde de quinta-feira (04), o prefeito Ramon Gidalte recebeu a visita da coordenadora do CEAM de Macaé, Jane Estanislau Roriz.

A secretária de Assistência Social, Maria Cristina de Lima, o subsecretário de Ordem Pública, Fábio Henrique Ribeiro Coutinho, e o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Wellington Lima, também participaram do encontro. O CEAM oferece apoio psicológico, jurídico e social às mulheres vítimas de violência. Na parceria entre o Ceam, a Polícia Militar e o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), são realizados monitoramento dos casos de violência contra a mulher no município de Macaé, promovendo a efetividade da Lei Maria da Penha.

Sensibilizado com o serviço apontado como referência na proteção e atendimento às mulheres na região, o prefeito demonstrou interesse em implantar o CEAM em Casimiro de Abreu. “Infelizmente ainda são registrados muitos casos de violência contra a mulher no município. Somos gratos a Macaé pela iniciativa e por nos auxiliar nesse propósito. Vamos manter futuros diálogos para poder implantar um CEAM no município”, disse Ramon Gidalte.

Jane Estanislau Roriz explicou que a Lei Maria da Penha conceitua a violência doméstica e familiar como aquela que causa à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. “Realizamos um trabalho de acolhimento e acompanhamento destes casos de violências doméstica e familiar. Romper este ciclo de violência que às vezes perpetua por anos. O CEAM colabora nos registros de boletim de ocorrências, medidas protetivas de urgência e ações judiciais. Por ano, em Macaé, realizamos cerca de quatro mil atendimentos”, disse a coordenadora do CEAM.