Clínica odontológica localizada no Centro de Cabo Frio é notificada por descarte irregular de lixo hospitalar

No domingo, dia 19, uma equipe da coleta da Comsercaf encontrou uma caixa repleta de seringas, agulhas e frascos de medicamentos já utilizados, descartados de forma irregular, no Centro de Cabo Frio.

Uma clínica odontológica foi responsável pelo descarte e já foi notificada pela Fiscalização da autarquia. O caso será encaminhado para que a Secretaria de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária possa tomar as medidas cabíveis. O material recolhido foi levado para o Aterro Sanitário Dois Arcos para ser incinerado.



Resíduos hospitalares não podem ser descartados da mesma forma que o lixo domiciliar. Como apresentam um alto risco contaminação, existe uma equipe voltada somente para a coleta do lixo hospitalar, que utiliza uniformes e equipamentos de proteção individual diferenciados, com luvas mais resistentes, máscaras e botas. Até mesmo o veículo utilizado para o transporte do resíduo hospitalar é diferente.



“A Comsercaf não possui servidores com poder de multa, mas os órgãos competentes serão acionados. Os responsáveis expuseram a população e os nossos coletores a um grande risco de contaminação. O material pôde ser identificado rapidamente, porque o recolhimento foi realizado durante o dia por uma caminhonete que utilizamos para fazer o repasse do lixo, mas se a coleta fosse feita somente à noite, o risco de alguém se acidentar com esse material infectante seria ainda maior”, fala Dario Guagliardi, presidente da companhia.









Para ter a coleta hospitalar, basta se cadastrar na autarquia. São mais de 100 unidades médicas registradas. Nas principais clínicas e hospitais do município, a coleta é feita diariamente. Já nos pequenos ambulatórios, o recolhimento é programado de acordo com a necessidade de cada um.



Diferente do lixo comum, o hospitalar não é colocado na rua. Cada unidade possui um depósito, onde os coletores da companhia efetuam a retirada. Após o recolhimento, o lixo é encaminhado ao aterro sanitário para que seja incinerado.