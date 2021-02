Colônia dos Pescadores Z-23 de Búzios realizará 1º encontro de “Limpeza do Fundo do Mar”

A Colônia de Pescadores Z-23 com apoio da Prefeitura de Búzios, vai realizar dia 20 de fevereiro, às 8h, nas praias do Canto, Armação e Ossos, o primeiro encontro municipal de Limpeza do Fundo do Mar.

O 1º encontro de limpeza do Fundo do Mar”, tem como objetivo trazer aos moradores um olhar diferenciado para a limpeza e conservação das praias e fundo do mar. A conscientização da preservação do meio ambiente entre os moradores dessas localidades, possibilita a preservação de espécies nativas, beneficiando-as.

O evento é aberto para quem queira participar; equipes de canoagens, associações, Ongs já confirmaram presença. O ponto de encontro será o Pier do Centro.

Equipes da Guarda Marítima Ambiental, Guarda Municipal, Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo, vão participar e dar tudo o suporte necessário para a Colônia dos Pescadores realizar o evento.