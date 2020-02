Comsercaf recolhe mais de 11 mil toneladas de lixo em janeiro em Cabo Frio

Na alta temporada, com o aumento da população cresce também a quantidade de resíduos produzidos em Cabo Frio. No mês de janeiro, a Comsercaf coletou aproximadamente 11 mil toneladas de lixo, uma média de 360 toneladas por dia. A quantidade é cerca de 30% maior do que na baixa temporada, quando são coletadas em torno de 250 toneladas diariamente.

O período com maior volume de coleta foi o Revéillon, quando foram recolhidas cerca de 400 toneladas de resíduos por dia. Apesar do alto volume de lixo retirado das ruas, a quantidade é 20% menor do que a recolhida no mesmo período de 2019.

“Durante a alta temporada a Comsercaf sentiu diretamente os reflexos do aumento da população flutuante e nos desdobramos para manter a cidade limpa. Agora vamos nos preparar para o trabalho durante o Carnaval” , explica Dario Guagliardi, presidente da autarquia.