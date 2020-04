Confira o calendário de vacinação de Influenza nos bairros de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio inicia mais uma semana de vacinação contra a influenza, destinada aos idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Até o momento, o município recebeu 22 mil doses, aplicadas nas últimas duas semanas em residências e no modelo drive thru em ambos os distritos. A campanha destinada a esse público-alvo segue até o dia 17 de abril.

Nesta segunda-feira (6), moradores dos bairros Monte Alegre, Porto do Carro, Boca do Mato e Vila do Ar, além de Nova Califórnia, Chavão e fazenda Tosana, no distrito de Tamoios, recebem a visita dos agentes para aplicação da vacina em suas residências.

Na terça-feira (7), a vacinação será feita no Braga, Foguete e Vila Nova. As visitas seguem na quarta (8) e quinta-feira (9), nos bairros Morubá, Vila Nova, Jardim Flamboyant, Itajuru, Ville Blanche e no Centro da cidade, entre as ruas 13 de novembro e João Pessoa.

Na próxima semana, as equipes continuarão no Centro em direção ao bairro Passagem e também na Avenida Assunção, sentido praia do Forte, na segunda-feira (13). Na quarta-feira (15), é a vez dos bairros São Bento e Jardim Caiçara. Os agentes retomam a visitação na quinta-feira (16), novamente no bairro Jardim Caiçara, Parque Burle, Portinho, Novo Portinho, Palmeira e Praia do Siqueira. E encerram a semana, na sexta-feira (17) com os bairros Jardim Excelsior e Quinã, próximo à Rodoviária.

Agendamento

Pacientes acamados e que não possuem cadastro no sistema municipal de saúde poderão agendar visita de um agente de saúde e receber a dose em sua própria residência, sem necessidade de deslocamento. Basta entrar em contato pelo telefone (22) 2646-2506, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Saiba os locais onde já ocorreu a vacinação

Desde o início da campanha, as doses foram disponibilizadas no formato drive thru no posto do Detran, no estacionamento do Shopping Park Lagos, no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Tamoios e no bairro Tangará. Além das visitas nas residências, ocorridas nos bairros São Cristóvão, Guarani, Manoel Correa, Jardim Náutilus, Vila do Sol, Algodoal, Vila do Sol, Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro, Caminho de Búzios, Vila do Ar e Tangará. Também receberam as doses moradores dos bairros Santo Antonio, Aquarius e Unamar, no distrito de Tamoios.