Covid-19: Cabo Frio terá vacina amanhã para primeira dose em mulheres de 63 anos

A Prefeitura de Cabo Frio irá retomar o calendário de vacinação da primeira dose do imunizante contra o coronavírus nesta quarta-feira (21), contemplando as mulheres de 63 anos. A imunização acontecerá das 10h às 16h em 4 polos o primeiro distrito e 2 polos em Tamoios, mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência.

Segundo o secretário Felipe Fernandes, a divisão por gênero e idade continua em vigor para evitar a aglomerações devido ao aumento do número de pessoas por faixa etária, e os homens de 63 anos poderão receber a primeira dose na próxima segunda-feira (26).

No último domingo (19), Cabo Frio recebeu 2.920 doses para primeira aplicação da Coronavac, sendo 400 destinadas para Polícia Militar. Além disso, foram recebidas também 3.260 doses do imunizante produzido pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca destinadas para segunda aplicação.