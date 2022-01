COVID-19: Visitações em hospitais e cirurgias eletivas são suspensas em Cabo Frio

As cirurgias eletivas e as visitas a pacientes internados em Cabo Frio foram suspensas.

A medida foi tomada de acordo com a determinação da Secretaria de Estado de Saúde, por causa do aumento de casos da Covid-19 em todo o Rio de Janeiro.

O cancelamento das cirurgias eletivas é válido nos 92 municípios do estado. Segundo o Governo do Estado, as unidades federais não fazem parte do cancelamento.