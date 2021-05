Delegado é detido em Rio Bonito suspeito de receptação

Um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo foi conduzido para a delegacia, na tarde deste sábado (29), por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante uma operação na RJ 124, a Via Lagos, em Rio Bonito.

O delegado estava em um carro, acompanhando de outro ocupante, e seguia com destino a Búzios, também na Região dos Lagos.

De acordo os agentes, o delegado é suspeito de receptação, já que o carro que ele dirigia teria sido produto de estelionato. Os policiais também encontraram maconha entre os pertences do carona.

O delegado e o outro ocupante foram encaminhados para a 119ªDP em Rio Bonito, para onde o material encontrado também foi encaminhado.

Ainda de acordo com a polícia, o carro ficará apreendido.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que a Corregedoria da Corporação está ciente dos fatos e providenciou o início das apurações da conduta do policial. Ainda segundo a Polícia Civil do ES, as documentações oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro serão juntadas ao procedimento apuratório.

Fonte: G1.com