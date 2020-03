Dia D contra o sarampo vacina mais de 4 mil pessoas em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio aderiu ao Dia D Nacional de vacinação contra o sarampo, promovida pelo Governo Federal, neste sábado (7). Das 8.334 pessoas que compareceram nas unidades de saúde para vacinação contra o sarampo, 4.769 foram imunizadas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) estabeleceu a meta de vacinar pessoas de 6 meses a 59 anos. A faixa etária de maior procura foi de 30 a 59 anos, com 3507 doses da vacina aplicadas.

Ao todo, foram 26 postos em todo o município. O Dia D é uma estratégia que atende, principalmente, pessoas que não conseguem procurar uma unidade de saúde durante a semana. A iniciativa visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinarem os filhos, já que a doença é grave e pode matar.

O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso e é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada. Pessoas imunocomprometidas, gestantes, que fazem tratamento contra o câncer e crianças com menos de seis meses não devem receber a vacina. Alérgicos à proteína do leite de vaca devem informar a condição ao profissional de saúde no posto de vacinação para que recebam a dose feita sem esse componente.

A imunização contra a doença faz parte do calendário de rotina, ou seja, está disponível ao longo de todo o ano nas unidades de saúde do município, conforme o envio das doses pelo Ministério da Saúde.