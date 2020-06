Na noite de segunda-feira, dia 01, policiais do 25° BPM, da Equipe do Serviço Reservado, usando as técnicas do serviço de inteligência, conseguiram deter dois homens, com a posse de uma pistola calibre 9MM municiada, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.

A equipe, deu voz de prisão aos dois homens e procedeu para a delegacia de Polícia Civil.