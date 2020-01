Dois são detidos com pés de maconha e cocaína em Búzios

Na segunda-feira, dia 20, uma guarnição do comando do Tenente Madureira, ao intensificar a repressão ao tráfico de drogas, procedeu em patrulhamento no bairro Capão, em Armação dos Búzios.

Lá, um elemento estava na prática do tráfico e ao perceber a aproximação da equipe, se evadiu pulando casas, outro elemento foi capturado e próximo a ele foi encontrado doze sacolés de cocaína.

Ainda em vasculhamento no local foi encontrado em uma residência com dois pés de maconha, sendo a proprietária da casa e o indivíduo conduzido a 127• DP para registro, onde V.V. de A. foi autuado no artigo 28 parágrafo 1 da lei de drogas e I.C. de A. foi ouvido e arrolado em inquérito, sendo ambos liberados e as drogas aprendidas na 127• DP.

MATERIAL:

02 pés de maconha

12 sacolés de cocaína