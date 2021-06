Escolas da rede municipal de Cabo Frio terão atendimento presencial essa semana

O atendimento nas escolas da rede municipal de Cabo Frio será presencial durante toda esta semana. Das 9h às 16h, pais e responsáveis poderão resolver procedimentos de matrícula e solicitação de documentação.

A decisão ocorreu após reunião realizada no final da última semana com equipes da Secretaria de Saúde para apresentação de indicadores do avanço da Covid-19 no município.

Para isso, é recomendado que profissionais de educação adotem todos os protocolos de segurança e higienização disponibilizando álcool em gel em todos os lugares de acesso; utilizem EPI (equipamento de proteção individual), promovam o distanciamento social durante o trabalho e atendimento aos pais e responsáveis, que também deverão utilizar máscara corretamente, cobrindo nariz e boca.

Vale destacar que a Secretaria de Educação de Cabo Frio mantém reuniões semanais para definir a modalidade de atendimento das unidades.