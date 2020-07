Estrada Velha de Búzios, no Jardim Esperança, recebe ordenamento viário

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana realizaram o ordenamento viário da Estrada Velha de Búzios, na altura do bairro Jardim Esperança, nesta terça-feira (30). Os agentes fizeram a sinalização em pontos estratégicos da pista, com pinturas e instalação de placas, com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas no trânsito.

Os funcionários executaram a pintura de faixa de travessia de pedestre, pintura de lombadas e instalação de placa de advertência. A ação faz parte do projeto de ordenamento viário que ocorre em todo o município com base em estudos elaborados pelo setor de planejamento da pasta.

A via liga os municípios de Cabo Frio a Armação dos Búzios e atende tanto o Jardim Esperança quanto bairros adjacentes. Na semana passada, a equipe fez o mesmo tipo de intervenção nas proximidades do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS).