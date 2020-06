Ex-prefeito de Cabo Frio diz que vai comemorar seu aniversário com o cachorro

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, foi até sua rede social fazer uma reflexão sobre o momento em que estamos vivendo e seu aniversário que será amanhã, quinta-feira, dia 04.

“Pela primeira vez, em anos, deixarei de comemorar. Nossos dias tem sido difíceis, então aproveitarei para agradecer a Deus pelos amigos, familiares, por minha vida, sendo esse o mais precioso bem que DELE recebi! Escrevendo essa mensagem, lembrei-me que, por quase oito décadas, comemorei esse dia com festas, fogos e ao lado de minha família e milhares de amigos.

Me divertia muito nessas ocasiões, mas agora, não há clima. Comemorar o quê, se vemos famílias perdendo seus entes queridos, irmãos perdendo empregos, outros passando fome, empresas e comércios fechados, muitos falindo? Festejar o quê, se estamos presos em casa, sem dinheiro e com as dívidas crescendo? Sei que tenho muito o que agradecer, por minha saúde e tantos anos de vida que Deus me deu! Por tudo isso, nesse 4 de junho farei silêncio, ficarei em reflexão! Não me recolherei em protesto, pois não vejo culpados para esse caos provocado pelo vírus. Tal qual vulcões em erupção, terremotos ou qualquer outro fenômeno natural, não há culpados pelo que vivemos hoje. Não foi culpa do presidente, prefeitos, governadores ou de um sistema de governo! Definitivamente, não existem culpados mas deixo um questionamento: não terá sido nossa desobediência ao PAI, nossa ganância, o desnorteio geral que vivemos? Estou certo que, um dia, teremos esta resposta! Por tudo isto entendi que essa quinta feira, dia do meu aniversário, será apenas mais uma quinta-feira”, disse.