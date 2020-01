Futevôlei vai agitar o final de semana em Iguaba Grande

Os amantes de Futevôlei terão programação neste fim de semana no Iguaverão. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, realizará no próximo sábado (18), a partir das 9 horas, o Torneio de Futevôlei Misto e no domingo (19) Futevôlei Masculino, com 12 duplas participando.

Na arena da Praia do Popeye, os competidores de Armação dos Búzios, Araruama, Magé, Cabo Frio, Macaé e São Pedro D’ Aldeia estarão mostrando todo talento com a bola para o público presente.

As três primeiras duplas, das duas competições, receberão a seguinte premiação em dinheiro:

Campeão: Valor de R$ 1.000,00

Vice-Campeão: Valor de R$ 600,00

Terceiro lugar: Valor de R$ 400,00