Governo de Búzios se pronuncia sobre o lançamento de esgoto no Rio Una

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, tem acompanhado de perto as discuções em andamento, sobre a proposta dos municípios circunviznhos de lançar o esgoto tratado no rio Una.

Há décadas o esgoto dos municípios que circundam a Lagoa de Araruama, é despejado “in natura” na Lagoa. Há alguns anos, está sendo feito um tratamento com filtragem parcial, e com o crescimento das cidades, o aumento do esgoto tem gerado inúmeras discuções, quanto ao destino que será dado ao mesmo.

Atualmente as discuções se voltaram para o lançamento do esgoto destes municípios por meio de um emissário submarino em Arraial do Cabo, na praia grande, ou no rio Una que deságua na praia Rasa, em Búzios.

Ocorre, que, mesmo sendo um esgoto ¨tratado¨, a Prefeitura de Búzios é totalmente contra essa segunda opção, pois além de técnicamente não ser a melhor solução, vai poluir a praia Rasa e comprometer o ecossistema do Mangue de Pedra, que é único no mundo.

O Secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento, afirma que nada foi resolvido ainda, que as discussões estão em andamento, que conta com o apoio do conselho de meio ambiente no sentido de não aceitar o despejo desse esgoto “tratado” no Rio Una, e, que, caso seja decidido o lançamento do rio, o Município poderá até judicializar a questão. Búzios não vai concordar com essa solução aventada.