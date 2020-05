Guarda Ambiental de Arraial do Cabo combate incêndio no Morro da Cabocla

Ação garantiu a segurança dos moradores na tarde de ontem (19)

Na tarde de ontem (19), a Secretaria do Ambiente, por meio da Guarda Ambiental, realizou uma operação de combate a incêndio no Morro da Cabocla. De acordo com a Secretária do órgão municipal, Glacy Kelly Mendes, a combustão foi avistada por membros da própria equipe do órgão público em ronda, que se dirigiu rapidamente ao local a fim de conter a propagação das chamas na área.

Além de garantir maior segurança e bem estar aos moradores residentes no lugar, a atividade, desempenhada pelos profissionais, também tem como principal objetivo evitar danos irreversíveis à fauna e flora cabistas.

Em casos de incêndios ou irregularidades de cunho ambiental, não exite. Entre em contato com a Secretaria do Ambiente e faça sua denúncia.

Telefone: (22) 2622-2330

E-mail: gab.meioambiente@arraial.rj.gov.br