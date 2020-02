Homem é encontrado morto com marcas de cortes em São Pedro da Aldeia

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, dia 25, em uma rua no bairro Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia, no limite com Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Luiz Felipe Sales de Carvalho estava com marcas de cortes no pescoço, perna e braço. Ainda segundo a polícia, foram encontradas cápsulas de munições calibre 380 próximas ao corpo.

A mãe da vítima foi ouvida pela polícia e informou que o homem já havia sido apreendido quando menor de idade por roubo e porte de droga em Araruama e Cabo Frio.

Ainda segundo a polícia, a mãe disse que o filho tinha se mudado há cerca de um ano para o bairro onde o corpo foi encontrado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.