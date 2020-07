Homem é preso por tráfico de drogas em Araruama

Um homem identificado como Bené, de 21 anos, foi preso com drogas na Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Fazendinha, em Araruama, nesta sábado (4).



Ele estava com outros criminosos na área do “Complexo Clube Ultra Fazendinha”, quando o grupo foi flagrado por uma equipe do Grupo de Ações Táticas do 25º Batalhão da Polícia Militar.

Com a chegada da PM, os homens fugiram pulando muros e cercas. Foi feito um cerco tático e os policias conseguiram deter um dos suspeitos, com ele foi apreendida uma mochila contendo 200 pedras de crack, 93 buchas de maconha, 50 pinos de cocaína, 18 pedras de skank e dois rádios comunicadores.

Uma motoneta da Yamaha também foi apreendida.

O material e o suspeito foram encaminhados para a 118ª DP. Bené vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Parte da equipe intensificou o patrulhamento na localidade fazendo manutenção da ordem pública e social.