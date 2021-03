Hospital da Mulher de Cabo Frio recebe 98 equipamentos

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu 98 novos equipamentos para o Hospital Municipal da Mulher. São 35 berços neonatais com cuba acrílica transparente, dois detectores fetais portáteis, dois detectores fetais de mesa, um monitor fetal gemelar (cardiotocógrafo), dois monitores multiparâmetros modelo WL80, um oftalmoscópio, uma seladora cristófoli, 50 suportes para soro inox e quatro aparelhos de fototerapia.

A aquisição foi possível através do Programa de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Neonatal em Cabo Frio, uma parceria com o Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). A iniciativa faz parte de um pacote de ações para melhorias na unidade que, além da doação dos aparelhos, inclui também a qualificação do cuidado materno e neonatal por meio de um curso de aperfeiçoamento e o fortalecimento do Comitê Municipal de Morte Materna.

Segundo o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, a chegada dos equipamentos é uma conquista da gestão para a população, e as equipes estão trabalhando para que o Hospital da Mulher retorne ao atendimento de excelência. O diretor médico, Leonardo Magno Amaral, também ressaltou que, além de auxiliar no atendimento médico, os equipamentos também poderão oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais.