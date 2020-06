Hospital Geral de Arraial do Cabo recebe reforma externa

Com o intuito de humanizar o ambiente hospitalar, a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, continua a reforma da parte externa do Hospital Geral que começou em janeiro deste ano. Entre as benfeitorias, estão a troca do piso da área externa 470m², substituição do revestimento em tijolo cerâmico para os pontos que estavam degradados, aumento do muro, embolso lateral direito e contenção pra evitar o vazamento de água nas extremidades, revisão de todas as caixas de água pluvial e esgoto, pintura dos pontos de estrutura em tinta cinza e verniz, embutimento das tubulações de dreno de ar condicionado e revisão do embutimento de toda tubulação elétrica.

De acordo com o Secretário de Saúde, Antônio Carlos “Kafuru”, a reforma vai beneficiar não apenas os pacientes, como também os profissionais que atuam no local, tendo em vista que há mais de 30 anos o Hospital não recebia melhorias em sua estrutura. “No ano de 2019 idealizamos o Projeto que consistiu na reforma interna da Emergência do Pronto-Socorro, leitos, banheiros, pronto atendimento, recepção, mobiliário, novos equipamentos e novas ambulâncias. Agora, a reforma da parte externa dá prosseguimento a restruturação do nosso Hospital”, afirma o Secretário.

O Prefeito Renatinho Vianna também comenta sobre as obras. “O objetivo é trazer mais humanização no atendimento, tanto as pessoas que necessitam dos serviços de saúde como para os servidores. As revitalizações também transmitem uma sensação de mais conforto e higiene para quem frequenta a unidade. Temos nos empenhado em melhorar cada vez mais o local”, acrescenta Renatinho.