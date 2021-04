Jiboia de um metro e meio é encontrada em quintal de casa em São Pedro da Aldeia

Uma jiboia com cerca de um metro e meio de comprimento foi resgatada pelo Grupamento Ambiental de São Pedro da Aldeia, na tarde de quarta-feira (21), após ser encontrada em uma casa no bairro Colinas. Os agentes foram acionados pelos moradores por meio do número 153.

De acordo com o grupamento, o animal foi encontrado entre entulhos no quintal da residência.

Após ser resgatado pelo agentes, o animal foi transportado e solto em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do município.

De acordo com a prefeitura, no início deste mês, outra jiboia foi resgatada em um sítio no bairro Retiro.

Apesar do tamanho, que pode chegar até quatro metros de comprimento, a espécie não possui glândulas de veneno nem dentes inoculadores.

A secretaria de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento alerta que o acúmulo de materiais pouco utilizados em pátios pode favorecer o aparecimento de cobras, roedores e animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, que buscam locais úmidos e escuros para se esconder.

O órgão ainda orienta que, ao encontrar animais silvestres fora de seus habitats, a população deve entrar em contato com a Guarda Ambiental Municipal para que seja feito o resgate seguro. Também é de responsabilidade do setor o encaminhamento dos animais que necessitam de atendimento veterinário a institutos autorizados.

Fonte: G1.com