Lázaro Barbosa é morto após troca de tiros com a polícia

O foragido Lázaro Barbosa, 32 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 28, após 20 dias de busca.



A força-tarefa das policiais de Goiás e do Distrito Federal encontraram o criminoso em Águas Lindas de Goiás.

A publicação foi feita nas redes sociais de Caiado, governador de Goiás.

“Acabo de receber uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final, com a prisão do Lázaro”, afirmou o governador de Goiás.

De acordo com as últimas informações, ele teria trocado tiros com os policiais e acaba de vir a óbito.