Medidas de prevenção a Covid-19 são avaliadas em Arraial do Cabo

O Comitê Estratégico de Enfrentamento da Covid-19, em Arraial do Cabo, se reuniu nesta quarta-feira (27), para avaliação das medidas de restrição e prevenção à pandemia do novo coronavírus e a possibilidade de novas decisões técnicas. Na próxima sexta-feira (29), às 9h, na Prefeitura, haverá mais uma reunião com a participação do Convention Bureau.

O Secretário Municipal Interino de Saúde, Felipe da Costa Simas, lembrou que as medidas do Decreto 3.220 de 30 de dezembro de 2020, seguem valendo e tornando obrigatório o uso de máscaras no Município, além de proibir a realização de eventos. O descumprimento de medidas do Decreto significará sanções ao infrator, inclusive com possibilidade de multa que pode chegar a 5 mil UFM, no caso de pessoa física. Já pessoa jurídica a multa pode ser de até 10 mil UFM.

O Comitê Estratégico de Enfrentamento da Covid-19 foi criado por meio do Decreto 3.232, de 14 de janeiro. Compõem o Comitê as Secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Ordem Pública, Hospital Geral de Arraial do Cabo, Conselho Municipal de Saúde, Infectologista, Fipac, Sociedade Civil Organizada e Associação Comercial de Arraial do Cabo.