Medidas restritivas de combate ao Covid em Cabo Frio são prorrogadas

Devido à alta taxa de ocupação dos leitos hospitalares de Cabo Frio, as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus foram prorrogadas até o próximo domingo (11). Com isso, as praias permanecem fechadas, além da proibição de eventos, festas, passeios náuticos coletivos e a permanência de pessoas nas ruas entre 23h e 5h da manhã, exceto em trânsito. O comércio seguirá funcionando das 10h às 19h, e os bares e restaurantes mantêm o horário até às 22h, assim como shopping centers, que funcionam das 10h30 às 22h.

As repartições públicas também estão com o horário reduzido, funcionando das 9h às 16h, e as barreiras sanitárias poderão ser remontadas nas entradas da cidade conforme o fluxo de veículos.

De acordo com o boletim atualizado nesta segunda (5), Cabo Frio tem 8.737 casos de Covid-19 confirmados, 8.142 descartados e 403 óbitos, além de 14 mortes sob investigação. A ocupação de leitos no município é de 91% para UTI e UPG e de 58% para enfermarias. O prefeito José Bonifácio pede, mais uma vez, a compreensão e o respeito de todos os cidadãos, pois as medidas ainda são necessárias.