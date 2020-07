Meios de hospedagem em Cabo Frio podem receber turistas a partir de amanhã

A partir da próxima quarta-feira (15) os meios de hospedagem em Cabo Frio poderão retomar as atividades desde que sejam atendidas diversas normas de segurança e prevenção ao coronavírus, que constam do Decreto 6.288, de 03 de julho de 2020. Conforme o documento, a ocupação proposta é de 40% e a flexibilização permite apenas o acesso de veículos de passeio. Ônibus e vans de fretamento continuam com entrada proibida na cidade.

“A reabertura gradual e responsável é uma contingência do processo de convivência com a dinâmica imposta pelo coronavirus. É importante a participação de todos na observância dos protocolos para que os riscos sejam minimizados e ampliada a nossa capacidade de dar sustentabilidade ao processo”, afirmou o secretário de Turismo, Paulo Cotias.

Confira abaixo as orientações para a o segmento, de acordo com o decreto municipal:

Anexo II – Meios de Hospedagem

Uso OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para todos os EMPREGADOS E CLIENTES, durante a permanência no local. Só será permitida a retirada da máscara no restaurante no momento do consumo de alimentos e bebidas;

DESINFETANTES PARA AS MÃOS a base de álcool, acessível a todos e em todos os ambientes, entradas e saídas;

DESINFECÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO, principalmente de objetos de manuseio coletivo: interruptores, maçanetas, mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, máquinas de cartões e chaves;

DISTANCIAMENTO SEGURO E BARREIRAS FÍSICAS, mínimo de 1,5 m de distância entre empregados e entre cliente reduzindo assim a capacidade de atendimento do estabelecimento e, quando possível, inserir barreiras físicas entre empregados e clientes;

DISPONIBILIZAR CARTAZES COM INFORMAÇÕES / ORIENTAÇÕES sobre a necessidade de higienização de mãos, do uso do álcool 70%, do uso de máscaras, do distanciamento entre as pessoas, da limpeza de superfícies, da ventilação e da limpeza dos ambientes;

Manter os AMBIENTES VENTILADOS constantemente, mesmo os que possuem ar condicionado;

NÃO COMPARTILHAMENTO DOS OBJETOS pessoais ou de trabalho e, em caso de necessidade, esterilizar os mesmos antes de repassar, tais como: telefone, equipamentos de limpeza, computadores, máquinas de cartão, cadernos, fones, pastas, livros, jornais e revistas;

PROIBIDO O MODELO SELF-SERVICE e BUFFET;

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE de empregados e clientes, medir a temperatura de todos na entrada ao estabelecimento e verificar os principais sintomas da Covid-19 e, em caso de suspeita, seguir protocolo de afastamento e desinfecção;

NÃO PERMITIR PERMANÊNCIA DE PESSOAS COM SINTOMAS DA COVID-19 nas aéreas comuns do estabelecimento;

• Treinamento de 100% dos empregados nos procedimentos padrão de prevenção e de processos de emergência em caso de contaminação;

• Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes e a organização das filas para que seja respeitada a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas;

• Atendimento preferencial a grupo de risco, idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo fluxo ágil para que essas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível na recepção do estabelecimento;

• Priorizar preenchimento de fichas de check-in antecipados;

• Para check-outs, entregar os fechamentos no apartamento e possíveis dúvidas serem tiradas por telefone;

• Limpeza e redução de capacidade máxima dos elevadores, assim como o incentivo ao uso de escadas;

• Isolar as áreas sociais e de convivência. Porém, locais como sala de jogos e piscinas estão liberadas para funcionamento, mas com restrições;

• Vedado o acesso às áreas de piscinas, saunas e congêneres;

• Distância de 1,5 m entre as camas e somente uma pessoa por beliche, quando houver;

• Isolamento ou controle de acesso as áreas compartilhadas, tais como: cozinhas, sala de TV, salas de convivência, áreas comum em geral.

HOTELARIA – PARTE POR PARTE, RECEPÇÃO E LOBBY

• Disponibilizar os avisos públicos sobre a prevenção e controle da doença contagiosa nas TVs e displays do lobby, balcão e hall de elevadores, contendo os telefones de hospitais e postos próximos (conforme orientado pelo Ministério da Saúde);

• Disponibilizar equipamento (desinfetado) de medição de temperatura para cada hóspede que solicitar. Recomenda-se que a desinfecção com álcool 70% seja feita ao entregar E ao receber o equipamento;

• Manter, sempre que possível, as portas do hotel abertas para ventilação do ambiente;

• Remover temporariamente jornais, revistas e livros do lobby para evitar infecções cruzadas;

• Tomar medidas eficazes de desinfecção de malas de hóspedes. O mensageiro deve desinfetar com álcool 70% a alça da mala, o puxador do zíper e o cadeado/lacre. Se necessário, oferecer ao hóspede a desinfecção total da mala;

• O cartão-chave deve ser efetivamente desinfetado com álcool 70% ao ser recebido e antes de ser reutilizado. Recomenda-se que o recepcionista não pegue o cartão da mão do hóspede, e sim que o hóspede deposite o cartão-chave em local específico;

• Disponibilizar álcool 70% para higienização de equipamentos e utensílios;

• Desinfetar regularmente com álcool 70% equipamentos de uso contínuo, como por exemplo, teclados, telas e monitores de computadores, tabletes e smartphones, bancadas de trabalho, telefones, canetas, carrinhos de bagagens, etc;

• Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocada em cada balcão da recepção e lobby;

• Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocada em cada banheiro público com avisos lembrando os hóspedes sobre a importância de lavar as mãos;

• Registrar qualquer evento coletando o máximo de informações: nome, horário, local, documento, procedimentos adotados, período de hospedagem, etc;

• Aumentar a frequência de limpeza/desinfecção, por exemplo, nas áreas a seguir: maçanetas de porta, botões de entrada, painéis de toque de porta oscilante em todas as áreas públicas; botões de acesso de elevador de hóspedes em todos os halls de elevador; botões de painel de elevador de hóspedes e corrimãos nos elevadores; escadas rolantes, escadas e todos os corrimãos das áreas sociais; banheiros de hóspedes com todas as superfícies de balcão e maçanetas de portas desinfetadas;

• Toda a equipe, principalmente mensageiros e manobristas, deve estar atenta às seguintes situações: higienizar as mãos após carregar malas e bagagens; higienizar as mãos após a abertura de portas de carros e manobra de veículos;

• Evitar apertos de mãos ou higienizá-las após contato. Utilizar luvas descartáveis para realizar suas atividades, caso necessário.

APARTAMENTOS E CORREDORES

• Garantir tempo de ventilação natural para apartamentos e corredores de, no mínimo, 2 horas por dia;

• Adotar medidas eficazes de desinfecção rigorosa com desinfetante e álcool 70% na área dos apartamentos: Desinfecção eficaz de móveis, louças e metais sanitários Lavar o ralo do chão com desinfetante diluído Desinfecção dos amenities, diretórios, aparelhos telefônicos, controles remotos, interruptores e maçanetas com álcool 70% Finalizar a limpeza de xícaras, canecas e copos dos quartos com álcool 70%;

• Remover temporariamente revistas e livros para evitar infecções cruzadas;

• Sugerimos utilizar luvas ao retirar o enxoval, limpar e desinfetar (reforço na utilização dos EPIs);

• Os colaboradores devem ser bem treinados e tomar precauções eficazes;

• Disponibilizar avisos para que os hóspedes reutilizem suas toalhas usadas para reduzir a possibilidade de infecção cruzada;

• Ajustar a frequência de limpeza/desinfecção, por exemplo, nas áreas a seguir: Maçanetas de portas, barras de apoio, barras de abertura, painéis de toque de porta oscilante nos corredores; Botões de acesso de elevador, barras de apoio e corrimãos; Todos os corrimãos das áreas de apoio;

• Limpar e desinfetar frequentemente com álcool 70% utensílios de alta utilização (vassouras, aspirador de pó, alça de balde, suportes de carrinhos, pranchetas, canetas, rádios, aparelhos, etc).

RESTAURANTES

• O salão deve ter boas condições de ventilação e garantir o bom funcionamento das instalações de ventilação mecânica;

• Aumentar a distância entre as mesas no restaurante minimizando o contato entre hóspedes no ambiente de refeições;

• Recomenda-se fechar as áreas sem ventilação natural ou ar fresco;

• Colaboradores do restaurante devem lavar e desinfetar bem as mãos antes do serviço com álcool 70%;

• Reforçar medidas de desinfecção para os utensílios de mesa e implementar o sistema de inspeção;

• Se necessário ou solicitado, talheres descartáveis podem ser fornecidos;

• Os cardápios devem ser efetivamente desinfetados com álcool 70%;

• Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocada em local de fácil acesso aos hóspedes e clientes; e utensílios de Buffet com maior frequência;

• Recomenda-se temporariamente não montar mise en place de mesa para evitar contaminações cruzadas, bem como deixar utensílios em local único para retirada pelos hóspedes. Talheres devem estar em embalagens individualizadas;

• Retirar todos os utensílios e limpar saleiros, pimenteiros, mesas e cadeiras com álcool 70% ou lenços umedecidos desinfetantes após a saída do hóspede;

• Toda a equipe, e principalmente garçons e Cummins devem estar atentos às seguintes situações: Higienizar as mãos depois de retirada de louças e utensílios usados Evitar apertos de mãos, ou higienizá-las após contato. Utilizar luvas descartáveis para realizar suas atividades, caso necessário COZINHA;

• Responsável deve realizar palestra de orientação com toda equipe;

• Operar estritamente de acordo com o disposto nas normas de Segurança Alimentar e orientações do responsável;

• Equipar todas as áreas da cozinha com produto para desinfecção das mãos, como álcool-gel;

• Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores.

• Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as mãos e desinfetá-las corretamente;

• Orientar e disponibilizar material sobre o correto processo de lavagem das mãos;

• Notificar fornecedores de que não é permitido deixar pessoas com problemas de saúde realizar entregas;

• Tomar medidas rigorosas de desinfecção de tábuas de cortar alimentos e utensílios de cozinha;

• Limpar e desinfetar diariamente com álcool 70% portas de equipamentos de alta utilização (fornos; geladeiras, freezers), bem como equipamentos em geral (batedeiras, liquidificadores, processadores, etc.)

• Devem ser realizadas inspeções diárias pela gerência em todas as áreas de preparo e serviço de alimentos para garantir que os métodos de limpeza e higienização sejam seguidos e realizados de modo consistente LAVANDERIA;

• Garantir a ventilação em todas as áreas da governança e lavanderia;

• Aplicar medidas eficazes para garantir a segurança das equipes durante o processo de lavagem e contagem do enxoval;

• Sugerimos utilizar luvas para realização da coleta, separação e contagem do enxoval;

• Notificar lavanderia terceirizada que não é permitido deixar pessoas com problemas de saúde realizar coletas e entregas;

• Limpar e desinfetar frequentemente com álcool 70% portas de equipamentos de alta utilização (lavadoras e secadoras), bem como equipamentos em geral (ferro de passar, etc.)

REFEITÓRIO E SALA DE DESCANSO

• Ajustar a frequência de limpeza/desinfecção com álcool 70% , por exemplo, a cada hora, das salas de descanso de colaboradores, incluindo maçanetas de porta, metais, superfícies, balcões, controles, etc;

• Remover temporariamente jornais, revistas e livros das salas de descansos para evitar infecções cruzadas;

• As salas de descanso e refeitórios devem ter boas condições de ventilação e garantir o bom funcionamento das instalações de ventilação mecânica;

• Os utensílios de mesa utilizados nos refeitórios devem ser desinfetados corretamente com álcool 70% antes e depois de sua utilização;

• Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos para que os funcionários lavem e desinfetem as mãos antes de comer;

• Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocado nos vestiários de colaboradores com avisos lembrando os hóspedes sobre a importância de lavar as mãos;

• Disponibilizar cartazes com o procedimento correto de lavagem de mãos no refeitório e vestiários.