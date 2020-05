Um homem foi encontrado morto na tarde da sábado, dia 16, em uma mata no Bairro da Rasa, em Armação dos Búzios.

De acordo com a PM, o homem foi encontrado com as mão e os pés amarrados e com vários tiros na cabeça e nas costas.

Ainda de acordo com a PM, o homem é morador de Cabo Frio.

A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o IML de Macaé.

O caso foi registrado na 127ª DP de Armação dos Búzios.