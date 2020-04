Moradores de Arraial do Cabo começam a receber cestas básicas

Começou, na manhã desta quarta-feira (22), a entrega do auxílio nutricional, que teve o agendamento realizado ontem. De acordo com as orientações entregues junto com a senha, os moradores estão chegando nos pontos de atendimento seguindo o horário definido e as regras de distanciamento social.

Os cidadãos, inscritos no Cadastro único, precisam ainda comparecer portando os documentos necessários: Identidade, CPF, comprovante de residência, Cadastro único atualizado conforme os critérios do CadÚnico e folha do resumo do CadÚnico.

No local, os moradores recebem, antes de fazer a retirada das cestas, um parecer social, após atendimento de profissionais.

A Prefeitura está comprometida em cumprir as orientações na Organização Mundial de Saúde, seguindo os critérios de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel.

De acordo com o Prefeito Renatinho Vianna, toda equipe está trabalhando com o máximo empenho e muita dedicação para atender as demandas da população. “Gostaria de agradecer a cada servidor envolvido nesse trabalho que precisa de muita atenção e cautela para que todos que realmente precisam sejam atendidos. Por isso peço a colaboração e compreensão de todos”, afirmou Renatinho.