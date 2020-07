O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, ampliou as medidas de flexibilização de combate à propagação do novo coronavírus e autorizou, em novo decreto, a abertura de templos e academias. O governo também autorizou a abertura de quiosques, bares e restaurantes e o trabalho de ambulantes. O decreto coloca cidade no nível amarelo de atenção. As igrejas poderão funcionar com capacidade reduzida em 50%. Bares e restaurantes com 70%. As atividades turisticas seguem suspensas e está mantido o lockdown noturno das dez da noite às seis da manhã.

Araruama

Alguns vereadores da Câmara de Araruama podem não concorrer a reeleição em novembro. Nós corredores da Casa, alguns dão conta que Gabriel Vargas e Ronni Rossi não deve disputar a eleição deste ano. Sendo assim, Gabriel poderia vir a apoiar o vereador Aridinho e Ronni Rossi, lançaria Gian da Capoeira. Outro que anda desanimado segundo informações é o vereador Zé Antônio, por causa do partido. Bateu em alguns edis.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho anda soltando de alegria cidade aldeense. O motivo seria a bela nota conquistada pelo Observatório Social do Brasil São Pedro da Aldeia, divulgado na segunda (13). A administração do moço obteve nota 94,4, numa escala de 0 a 100,no nível transparência das contratações emergenciais da para o combate ao Covid-19.

Búzios

A vereadora Gladys Nunes, que pré candidata a prefeita de Búzios, ainda não sabe se vai poder concorrer o pleito eleitoral deste ano. Por último, um mandado de segurança que foi impetrado por seis advogados também teve a liminar negada. Dizem que ela já sabe que não vai ser fácil.

Iguaba Grande

Para o alívio do vereador Tikinho, o pré candidato a vereador Tião Sassarico disse que não vai desistir da pré candidatura a vereador. Na boca maldita da cidade, rola que Tikinho não tem dormido, depois que Rodolfinho Pedrosa desistiu.

Cabo Frio

Hotéis, Pousadas e Templos Religiosos, voltam às atividades nesta quarta-feira em Cabo Frio. A grande polêmica ficou para a não reabertura das praias no município. Outra polêmica é o fechamento dos bares da cidade meia noite. Para alguns empresários faltou planejamento da secretaria de Turismo.